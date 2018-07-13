Estafan con venta de viaje a la playa

Un matrimonio fue estafado por una supuesta agencia de viajes que le ofreció un paquete de tiempo compartido a 30 mil pesos a 30 meses sin intereses, pero se los cobraron en una sola exhibición y cuando quisieron utilizarlo nadie les responde.

El pasado 11 de julio, los afectados acudieron a la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor para interponer la queja contra la empresa identificada como red de servicios turísticos originaria de la Ciudad de México.

La agencia estaba hospedada en un hotel de la ciudad donde les ofreció semana de vacaciones gratuitas hasta por tres o cinco años por 30 mil pesos presuntamente a 30 meses sin intereses, pero el cobro se los hicieron en una sola exhibición con cargo a su tarjeta de crédito.

Además cuando se comunicaron al correo electrónico o al número de teléfono de la empresa simplemente nadie les contesta, es por ello que se teme que sea una empresa fantasma.

La delegada regional de la (Profeco), Adela Espinoza Villegas comentó que recibieron la denuncia del matrimonio afectado y se está verificando si esta empresa realmente existe.

Señaló que en este caso se está trabajando en coordinación con las oficinas centrales de la dependencia para constatar el domicilio de la agencia e iniciar el procedimiento legal que permita darle una solución al consumidor.

Indicó que por desgracia los agentes de este tipo de empresas se aprovechan de la buena voluntad de las personas y las engañan con promesas o supuestos regalos para convencerlos de que paguen con su tarjeta de crédito.

De igual forma, Espinoza Villegas comentó que lamentablemente este ha sido un modus operandi que se ha estado aplicando en los últimos meses, pues se han recibido hasta 20 denuncias contra diferentes agencias.

Señaló que es importante que las personas entiendan que cuando reciben una llamada telefónica de alguna agencia primero investiguen antecedentes de estas empresas en las páginas de Profeco, a través del número de teléfono o personalmente.