Estafó ‘junior’ a clientes

Tras darse a conocer que Otilio Sepúlveda Guzmán no estaba desaparecido y más bien estaba prófugo de acuerdo a usuarios de Facebook que lo acusan de estafador, extraoficialmente se dio a conocer que en la Fiscalía General del Estado en la Región Centro no existe denuncia formal en su contra.

Otilio Sepúlveda a quien mejor conocen como “Junior” desapareció desde el pasado 02 de julio, pero fue hasta este lunes que su esposo interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas y empezó la búsqueda mediante redes sociales.

De inmediato salieron a relucir usuarios de Facebook que aseguran que el joven que es “Weadding Planner” huyó porque se encuentra en una situación económica difícil ya que ha quedado mal a varios de sus clientes quienes supuestamente le pagaron grandes cantidades de dinero para que organizara su boda y les quedó mal, tal y como pasó el fin de semana pasado con unos novios.

Para corroborar lo anterior se buscó información respecto a denuncias en su contra por el delito de fraude pero de forma extraoficial trascendió que la Fiscalía General del Estado en la región no tiene una sola denuncia en contra de Otilio o al menos no hasta el día de ayer pues oficialmente no existe denuncia de dichas acusaciones.

Sin embargo su esposo confirmó mediante un live en Facebook que Otilio tenía serios problemas con algunos de sus clientes.

