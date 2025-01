Están sin agua, sin luz y teléfono

No hay señal, no hay agua, no hay luz, no hay nada"; exclamo Ismael Leija sobre la crisis en Hércules. La comunidad minera de Hércules sigue enfrentando los estragos de la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), con familias sufriendo la falta de servicios básicos como agua, luz y señal de celular. "No hay señal, no hay agua, no hay luz, no hay nada", declaró Ismael Leija Escalante, líder sindical, al describir la dura realidad que viven los pocos habitantes que permanecen en la zona.

De las más de 10,000 personas que alguna vez habitaron Hércules, hoy solo quedan entre 350 y 400. Según Leija, estas familias se resisten a abandonar sus hogares pese a las condiciones adversas. Sin embargo, hay señales de esperanza, ya que se está trabajando para restablecer el suministro eléctrico. "Nos comentan que ya se está trabajando en un generador para un suministro de CFE para las familias que quedan en Hércules", aseguró.

El líder sindical también señaló que algunos habitantes han optado por marcharse en busca de mejores condiciones, mientras que otros mantienen la esperanza de que las reparaciones en el generador se concreten pronto y que las autoridades, tanto estatales como federales, atiendan la situación.

La comunidad de Hércules, una de las más afectadas por la crisis de AHMSA, permanece a la expectativa de soluciones concretas que permitan superar la falta de servicios básicos y brinden estabilidad a las familias que aún luchan por permanecer en su hogar.

Rolando Torres Aguilar, secretario general de la sección 265 de Hércules, indicó que ya tienen conocimiento de que el gobierno del estado está interviniendo para apoyarlos, lo que podría acelerar la atención a las necesidades urgentes de la comunidad.