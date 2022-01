"Estoy arrepentido, pido perdón a los papás de Emiliano"

CIUDAD FRONTERA, COAH. – "Estoy arrepentido, le pido perdón a la familia y a mi Dios Santo", aseguró Rubén "N" responsable de atropellar al menor Emiliano y su a hermana, el pasado 24 de diciembre; el conductor compareció el medio día de este viernes, ante el juez penal que dictaminó la colocación de un brazalete electrónico.

"No puedo ni ir a trabajar a mi expendio de agua y temo por mi familia y mi persona" comentó a los medios de difusión en una improvisada rueda de prensa, en la que Rubén "N", estuvo acompañado de Miguel Ángel Reyna, su abogado defensor.

Luego de la audiencia en al Centro de Justicia Penal en Frontera, el responsable solicitó una ampliación de 72 horas para poder aportar pruebas en su favor.

Su abogado Miguel Ángel Reyna, dijo que su cliente está en la disposición de llegar a un acuerdo económico; que ya ha pagado 80 mil pesos. Pero consideró excesivo que el médico del Amparo Pape hubiera sacado al niño para transferirlo al Saint Marie, donde el mismo lo operó con una cuenta superior al medio millón de pesos.

Ante la incapacidad de Rubén "N" de pagar los gastos médicos emanados por la hospitalización del menor Emiliano, quien falleció el pasado 7 de enero, el juez determinó colocarle un brazalete electrónico para evitar su fuga.

Rubén "N", reconoció conducir en estado de ebriedad, aunque argumentó solo tomó "dos cervezas" según lo asesoró su abogado.

En entrevista dijo temer por su vida, y culpó al agua derramada en la calle de haber perdido el control.

"Yo voy a dar la cara, no he huido, no tengo papeles para salir del país. Me ha afectado psicológicamente todo esto, agradezco a la población por haber ayudado a Emiliano, nunca me desatendí del niño, y eso la gente no sabe o lo mal interpretan".

Le doy mis condolencias de todo corazón. Estoy arrepentido, le pido perdón a la familia y a mi Dios Santo", puntualizó.