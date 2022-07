"Estoy muerta en vida": Erika

FRONTERA., COAH.- Sin mi hija he quedado muerta en vida, dijo Erika Castilleja, madre de Elda Graciela Obregón "Chelita" quien durante la audiencia de individualización de sanciones rompió en llanto al relatar cómo ha sido su vida desde el día de la desaparición y muerte de su pequeña que solo contaba con 14 años de edad.

Erika relató durante su comparecencia que Chelita era lo único que ella tenía y que no ha logrado hacerse a la idea de que su hija no está, siendo también la tristeza la principal causa de muerte de la abuela materna de la menor, quien todos los días la esperaba observando por la venta a la espera de un milagro.

"No hay día en que no la recuerde y noche que no la llore, es difícil aceptar que ya no está porque mi niña no merecía morir, era una pequeña llena de vida que no le hacía daño a nadie, chelita era la alegría de mi casa y de la de mis papás con quien incluso vivió un tiempo, pues yo trabajaba y ella era feliz haciendo feliz a mis padres"

La afligida madre dijo que aunque buscaba ser fuerte en todo momento el ir y venir en búsqueda de Graciela sin ninguna respuesta en un inicio la llenaba de dolor, pues nunca perdió la esperanza de que su pequeña llegara a casa, lo cual no sucedió, provocando en ella un gran daño, pues "Chelita" era su única hija.

"Yo siempre exigí justica, durante este proceso perdí a mi madre quien falleció de tristeza pues era hipertensa y por el inmenso dolor que le causó la muerte de mi hija nunca pudo recuperarse, mi padre también ha sufrido mucho e incluso una sobrina desarrollo un mal del corazón derivado de la desesperación, el temor y la tristeza que nos causó la perdida de mi hija".