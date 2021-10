Estrés, soledad y desesperación

"Estrés, desesperación, soledad", son las emociones que surgieron ante el pánico en el mundo por la caída de las redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp, situación que prevaleció durante aproximadamente 6 horas.

En esta ocasión el servicio fue inaccesible en todo el mundo y se empezó a restablecer poco a poco, surgiendo con esto una gran cantidad de memes en estas redes sociales.

Twitter, por el contrario recibió a millones de usuarios que buscaban una plataforma funcional para quejarse de este aparente apocalipsis digital en el que cuatro de los grandes de las comunicaciones cayeron.

¿QUÉ SINTIÓ LA GENTE?

Según el psicoanalista Alejandro Martínez, esto causó un efecto emocional de inestabilidad en el sentido de sentirnos solos, sin alcance como efecto de lazo social.

"Estos medios permiten tener una sensación de acompañamiento a través de estos mecanismos electrónicos, nos hemos apegado fuertemente a estos dispositivos como si fueran relaciones interpersonales reales", señaló.

Dijo que muchas personas tuvieron esa sensación de pérdida, por eso la ansiedad y la angustia es porque no se sentía la estabilidad o certeza de que alguien nos pueda escuchar, hablar, conectar con la mirada aunque sea a través de un dispositivito.

LOS EFECTOS EMOCIONALES.

Es anacrónico, en momento contemporáneo están surgiendo subjetividades en cuanto a este mecanismo de comunicación, las personas de edad mayor, es decir los abuelitos, no utilizan estos lazos sociales, las redes sociales.

"En época pasadas, los lazos eran directos charlar en la mesa, estar de cara a cara, puede ser conservar de alguna manera lo durable en las relaciones", comentó.

En medios electrónicos son contactos efímeros pero alguien llega, para los ancianitos pudo ser una especie de esperanza, de durabilidad en contacto con el otro, puede generar estabilidad y durabilidad, lo que es más complicado para las actuales generaciones.

SATISFACER LA NECESIDAD DE LAS REDES SOCIALES.

Mucha gente trató de desplazarlo a otro objeto de satisfacción como comer más, descargar otras aplicaciones no comunes, para sentir esa sensación de acompañamiento a través de otras actividades en medios electrónicos o consumos de inmediato, se puede desencadenar el consumo de más cosas, como las compras de pánico.

"Porque ya no sabemos esperar, queremos cumplir el deseo de inmediato, se me ocurre que la gente buscó comer más u otras alternativas de lazos inmediatos", señaló.

Dijo que por la nada se debe buscar una manera de contraponer la época pasada con la actual, pues se caería en un error, no se pueden comparar los lazos sociales actuales como lo que no se tenían en la época de los abuelos y los papás, es decir en la época en la que no existían las redes sociales.

VOLVIÓ LA TRANQUILIDAD.

"Una vez que se reactivó la conexión electrónica de inmediata, hubo esa sensación de tranquilidad, disminuyó la ansiedad que esto provocó", comentó.

Sería difícil volver al pasado, es difícil, ya que Alejandro Martínez mencionó que "El gozo reconocido", ya cumplido es difícil que pueda haber una templanza para poder reconocernos de otra manera en cuanto a lazos sociales. Lo que conlleva estos medios y encuentro electrónico es un gozo enorme, volver al pasado sería algo imposible.