Viviendas en Colinas de Santiago presentan fallas tras lluvias

Ante los daños registrados en viviendas de las llamadas Casas del Bienestar en la colonia Colinas de Santiago, autoridades municipales analizarán el asentamiento donde fueron construidas, luego de que las recientes lluvias evidenciaran cuarteaduras y posibles fallas estructurales.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, informó que será necesario revisar a fondo tanto la calidad de la construcción como los estudios previos del terreno donde se edificaron las viviendas. Las afectaciones podrían derivarse de diversos factores, como el uso de materiales inadecuados, deficiencias en la ejecución de la obra o incluso errores en los análisis del suelo.

"Hay que ver qué fue lo que arrojaron los estudios tanto de obra pública como lo que implica el asentamiento. Los daños, como las cuarteaduras en las viviendas, pueden deberse a una mala construcción, malos materiales o también al lugar donde fueron asentadas", explicó.

Sobre la empresa responsable de la construcción, el funcionario indicó que por el momento no cuenta con información precisa, aunque insistió en la importancia de investigar el origen de las fallas, ya que —subrayó— este tipo de problemas no deberían presentarse en viviendas de reciente edificación.

En cuanto a reportes ciudadanos, Plata mencionó que hasta ahora no se han recibido denuncias formales por parte de las familias afectadas, aunque consideró que podrían surgir en los próximos días conforme se evalúen los daños.

Finalmente, aseguró que, en caso de presentarse reportes, el municipio brindará atención y dará seguimiento a cada caso para determinar las acciones correspondientes y garantizar la seguridad de los habitantes.