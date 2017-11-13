Evitaría IMSS traslados de pacientes oncológicos

La Delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social espera concretar antes de que culmine el presente año la autorización de tres centros de mezcla para aplicación de medicamentos especializados como en el caso de la quimioterapia, para las ciudades de Nueva Rosita, Monclova y Piedras Negras.

El delegado Enrique Ramón Orozco Besenthal, explicó que con ello se abatirá un costo anual de 12 millones de pesos en transporte, pues actualmente los pacientes deben enviarse a la ciudad de Monterrey para la aplicación de los tratamientos oncológicos.

“Ya lo tenemos muy avanzado, el tema de centros de mezcla que eso nos evitaría mandar a enfermos oncológicos a Nuevo León, en Torreón lo estamos resolviendo y esperemos ya resolver en todos los demás municipios de Coahuila”.

En forma paralela se realiza un estudio de cuáles son los servicios que más demandan transporte “para tratar de no mandarlo en la medida de que no pongamos jamás en riesgo al paciente y tengamos la capacidad de solucionar nosotros médicamente hablando”, indicó.

Orozco Besenthal explicó que uno de los aspectos más importantes a salvar para poder concretar los centros de mezcla es que existe una regulación muy estricta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que se trata de centros de mezcla muy especializados que deben cumplir una normativa y protocolos médicos conforme a la Organización Mundial de la Salud.

“Estos centros es donde se aplica todos los productos de quimioterapia directamente, entonces deben de ser super exactos, son miligramos y por eso es muy importante que los autoricen, no cualquiera puede tener, tienen que estar autorizados y normados”, expuso.

Cabe mencionar que de acuerdo al Delegado Estatal, es posible que la autorización se de para antes de que culmine el presente año, de manera que podrían iniciar los procedimientos en las nuevas sedes a principios del año entrante, esto dado que según el funcionario federal, los requerimientos de protocolo para la autorización van ya muy avanzados.