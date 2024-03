Ex obreros esperan no se las quieran aplicar a ellos

Ex obreros de Altos Hornos de México esperan que no se busque aplicar una medida similar a la que se plantea con los acreedores para el pago de los finiquitos, donde no aceptarán que se les pague menos de lo que les corresponden.

Luego que la nueva administración de AHMSA presentó el plan para reestructurar la deuda de los acreedores, en el que busca que se condone el 94 por ciento de la deuda y el resto se pague en un periodo de 17 años, ex trabajadores confían que no se quiera hacer lo mismo con ellos.

Julián Torres Ávila, ex Secretario General de la Sección 288 indicó que tanto trabajadores activos como los que están pendientes del pago de su finiquito, esperan que se les cumpla con lo que les toca.

En el caso de los activos, son cerca de 50 semanas pendientes, así como prestaciones de los últimos dos años, mientras que los ex obreros esperan el pago de su terminación, en algunos casos desde hace más de 3 años.

Señaló que esperan que no toquen a los trabajadores, porque no estarían dispuestos a que se les pague menos de lo que les corresponde por derecho.

Dijo que en el caso de las grandes empresas, bancos, son personas que cuentan con un gran capital, y sacaron mucho provecho a la empresa durante muchos años, pero en el caso de los obreros, son personas que no cuentan con recursos.

"No sería justo que a los trabajadores nos escatimaran nuestros derechos y nos dijeran, les proponemos pagar menos de lo que tienen derecho, pues no, no lo vemos justo, ni creo que nadie como trabajadores lo vamos a aceptar".

Señaló que no están pidiendo que se les dé de más, únicamente que se les pague a lo que tienen derecho.