Ex presidente de CMIC presenta nuevo recurso

El ex presidente de la CMIC Ricardo Gutiérrez presentó un recurso de inconformidad sobre la sentencia dictada por el juez en materia penal, en el que lo obliga al pago de 3.5 millones de pesos u 8 años de prisión, alargando el proceso, lo que representará un aumento del pago que deberá hacer.

Luego de que en el pasado mes de diciembre concluyera el proceso, en el que se sentenciara al ex dirigente de los constructores por el delito de Administración Fraudulente, aún no se ha cubierto el pago a la cámara.

Carlos Elizondo Delgado, consejero de la CMIC señaló que el abogado de Ricardo Gutiérrez presentó un recurso de inconformidad, por lo que el proceso continúa su curso y el caso será analizado por los magistrados.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentarán las pruebas y evidencias para que sean analizadas, y de esta manera se revise la condena, en un proceso que se puede extender entre 2 a 6 meses.

Se cree que esta pueda ser una estrategia para que el ex dirigente de la CMIC reúna el monto que debe pagar, sin embargo mientras más tiempo pase el monto aumenta por el tema de los intereses, además de que, quien pierda, deberá cubrir el pago de honorarios de los abogados durante el lapso de tiempo.

En cuanto a la posibilidad de una negociación, el consejero de la cámara, mencionó que esta ya no es una opción, ya que la dirigencia nacional de CMIC solicitó que se haga lo necesario para que se recupere el patrimonio de la Cámara.

"Oficinas centrales no quiere ya ninguna negociación, no quiere descontar nada, porque tuvo cinco años para buscar un arreglo, una negociación, en estos momento la Cámara Nacional no quiere hacer ningún tipo de arreglo, quieren el valor total, más los intereses que día con día se van generando".

Ricardo Gutiérrez aún cuenta con el recurso de Amparo, sin embargo en caso de obtener un falló en contra estará obligado a pagar el recursos que se generé hasta ese momento, además de cumplir la condena de 8 años de prisión.