Exalcalde niega ser "huachicolero"

El exalcalde de Monclova Gerardo García a quien señalan de encabezar una red de "gaschicol", señaló que no existe investigación en su contra y que tampoco es protegido de Ricardo Mejía Berdeja ni nadie que sea de la izquierda, pidió que se investigue a fondo para limpiar su nombre.

Fue la mañana de miércoles que un periodista cuestionó a Andrés Manuel López Obrador sobre el tema, apuntó que Gerardo García Castillo y Sergio Garza Vara López, fueron acusados de liderar una red de robo de gas LP y lavado de dinero.

García Castillo dijo que presentará un oficio de manera directa ante la Secretaría de Energía para deslindarse de todo eso y pedir que se haga una investigación a fondo en el tema del gas en la Región y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Aseguró que las actividades que él realiza están dentro del marco jurídico, dijo que no es propietario de ninguna compañía distribuidora de gas y que solo presta servicios de administración, asesoría, promoción y logística a distribuidoras de gas que son sus clientes, pero él no tiene acceso a programas de abasto de Pemex.

Mencionó que es penoso que quieran entablar las estrategias de competencia entre distribuidoras de gas, que el trasfondo sean tintes políticos ya que lo han visto muy de cerca de Ricardo Mejía Berdeja.

Incluso se han publicado fotografías en las que está acompañado del subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, aceptó ser su colaborador director, es simpatizante y de los primeros que se unió al equipo de la izquierda pero no tiene nada que ver en el tema de protección.

"No hay protección ni Mejía Berdeja, Roció Nahle, el procurador del consumidor ni del propio López Obrador que dijo claramente que no tienen noticia ni demanda en el tema de gas LP sino de otros hidrocarburos como gasolina y diésel", comentó el ex alcalde.

Dijo que se unió a Morena porque Ricardo Mejía está preparado y tiene un vínculo con la Región Centro y aunque estará apoyándolo, por ahora no aspira a ningún cargo político, ya fue alcalde hizo lo que tenía que hacer y no está dentro de sus planes. "Pero lógico a quién le dan pan que llore", comentó.

Ya tiene 20 años prestando el servicio de administración y logística desde el 2020, nunca se había presentado esto, por lo que exhortó a sus clientes que no se preocupen que el gas tiene procedencia legal y seguirán brindando el servicio de distribución como siempre se ha hecho.

Reiteró que no tiene ninguna denuncia en su contra y que no ha sido notificado de alguna investigación al respecto.

"Me preocupo por mi familia, por mi persona pero más con mi familia, causan un gran daño y lo único que he recibido es el respaldo total", comentó.