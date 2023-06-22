Exhiben alumnos a UANE

MONCLOVA., COAHUILA.-Por medio de redes sociales una estudiante de la Universidad Autónoma del Noreste dio a conocer los supuestos cobros innecesarios que se realizan en el plantel, entre muchas otras irregularidades que fueron dadas a conocer y que muchos otros estudiantes confirmaron.

“Si tienen la oportunidad de estudiar en UANE desaprovéchenla, soy estudiante de séptimo semestre, tengo buenas calificaciones y me esfuerzo por conseguir el dinero para pagar mis colegiaturas a tiempo, considero que tengo excelentes docentes pero ahora entiendo que la escuela solo te “engancha” para que endeudarte de por vida, dijo la joven en su publicación que se viralizó en redes sociales.

En los pasados seis meses notamos incremento en las colegiaturas, al principio poco a poco, subían un 6%, ya que en un inicio pagaba 10 mil el semestre y ahora son 18 mil, nos cobran en 350 pesos los días de retardo cuando antes pagamos una penalidad de 150, los extraordinarios no se cobraban y ahora cuestan 500 pesos, lo cual es excesivo.

También denunció que nunca fueron apoyados en club cultural de donde ella era parte, ya que todos los gastos salían de la bolsa de los estudiantes, pero a la hora de la premiación la directiva se “alzaba el cuello” asegurando que eran orgullosos Osos UANE.

En la publicación también informó que los quieren forzar a pagar un curso que no les sirve para nada pero que si no lo hacen, no podrán titularse así como uniformes antes de la graduación lo que consideran innecesario.

También mencionó que como estudiantes no pueden comer su lonche en la cafetería del plantel porque solo es para consumidores y que en las instalaciones existen áreas que debe rehabilitase pero no lo hacen.