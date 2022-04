Exhibió reforma eléctrica revanchismo político

Lo único que salió a relucir en el tema de la Reforma Energética que fue rechazada por los diputados, es el revanchismo político, tal parece que lo último que importa es la economía de las familias mexicanas, señaló Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional del Comercio dijo que nunca se explicó en qué consistía la reforma.

"No se desechó pero no quiere decir que sea traición a la patria como lo dice nuestro presidente, o sea este señor se la ha pasado con que si no piensas igual que él, eres traicionero, traicionas a la patria y una bola de descalificaciones, qué lástima", comentó.

Aún así dijo que lo que se quiere es que termine su mandato y se vaya, ahora sacó una reforma minera, pero espera que la desinformación no sea igual que la de la Reforma Energética pues no se sabía ni en qué consistía.

Nadie sabe dónde estaba la clave de todo esto, por desgracia el ciudadano es el último que se entra si se aprueba o no, nunca hubo un foro, una explicación, del por qué no o por qué sí.

En lugar de explicar a detalle los beneficios los contras, pero nunca lo informaron, no se sabía si beneficiaría o no, pero todo se vio políticamente, de medir las fuerzas, tal parece que lo que menos importa es la gente, el pueblo, solo toman decisiones en lo oscurito.

Consideró que este tipo de temas sí se pudieran tomar en cuenta en consulta nacional, una vez que se explique en qué consisten la reforma, pero no le dan importancia, solo porque son representantes del pueblo, toman la decisión y fueron las dos partes los que no dieron a conocer nada.