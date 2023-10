Exhorta PRONNIF a denunciar acoso

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) busca incentivar la cultura de la denuncia en los casos de abusos a los niños y adolescentes, pues hay más casos en la región centro de los que llegan a las dependencias.

La Subprocuradora Martha Herrera dijo que cada vez se busca que sean más denuncias para poder restituir los derechos de las niñas y adolescentes, sino también niños y de adultos, con el fin de que no normalicen los abusos que puedan estar sufriendo o llegar a sufrir.

"A veces se llega a normalizar la violencia sexual, es importante que no tengan miedo, que confíen en las instituciones porque a veces por el tedio o pensar que no les creerán, no lo hacen, pero somos muchas instituciones las que estamos trabajando y apoyando".

Señaló que esto ayudará a erradicar el problema ya que cuando más se vea que las personas o niñas denuncian, las personas pensarán más a la hora de cometer un delito en contra de las menores de edad como adolescentes.

Martha Herrera dijo no tener las cifras a la mano, pero sí comentó que las estadísticas se mantienen igual que el año pasado.