Exhortan a protestar contra libros texto

José Eduardo Pacheco, vocero de la Alianza Ministerial Evangélica dijo que al terminar la revisión del contenido de los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024, enviarán a los padres de familia una hoja donde podrán dar a conocer su postura ante el contenido de los mismos y entregarla a las direcciones de las diferentes instituciones educativas, lo anterior en forma de rechazo a la sexualización y al alto contenido no adecuado para los pequeños de 6 a 12 años.

“Hemos terminado la revisión de los libros e incluso realizamos un video que será colgado en nuestras redes sociales para que los padres de familia revisen todas los temas que no son adecuados para los pequeños, toda vez que muestran contenidos ideológicos y de identidad de género que son confusos y engañosos para los pequeños”.

Dijo que es inaudito plagar un libro de texto con ideas de sexualidad en el que los niños y niñas pueden elegir el género al que quieren apegarse, lo que está en contra de las enseñanzas y las buenas costumbres que los padres han dado a sus hijos desde su hogar.

Mencionó que lo único que se va a generar con esta nueva modalidad de educación es que los niños se revelen contra los buenos principios aprendidos pero sobre todo tengan una idea errónea de lo que es la sexualidad, pues si bien dijo que no están en contra de que las personas decidan cómo vivir su sexualidad, no están de acuerdo a que se quiera imponer por medio de la educación una creencia que no está bien y va en contra de las leyes de dios.

José Eduardo Pacheco dijo que en esta ocasión las Asociaciones de Padres de familia no fueron tomados en cuenta para la formación del contenido de los libros de texto, esto debido a que sabían que no estarían de acuerdo con la temática a tratar a partir de este ciclo escolar.