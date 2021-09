Exhortan a ya no dar ride

Luego de que un chofer diera "ride" a tres personas quienes presuntamente cargaban en sus maletas sustancias ilícitas, el Director de Transporte dijo que es importante dejar de prestar este tipo de transporte no regulado, en el cual el conductor o incluso los usuarios se arriesgan a ser detenidos en caso de que en algún operativo se detecte alguna sustancia ilegal u objeto de dudosa procedencia, ya que la responsabilidad recae en todos quienes vienen en el vehículo.

Mario Garza dijo que por medio del departamento se van a intensificar las acciones de revisión por medio de operativos para detectar no solo autos pertenecientes a plataformas ilegales, sino también a carros de ruleteo, taxis, In driver y todo tipo de unidades que no estén autorizadas para prestar un servicio de traslado.

Mencionó que por ganar en el caso del conductor o ahorrarse algunos pesos en el caso de los usuarios, la gente hace uso de servicios que se ofrecen en plataformas y páginas de Facebook u otras redes sociales, sin pensar en que las personas que van en la unidad de transportes son desconocidos que pueden cometer actos ilegales en donde puedan resultar agraviados.

Explicó que en Monclova las unidades que den servicio de este tipo sin contar con alguna concesión o permiso serán detenidos por medio de los operativos que serán reforzados en estos próximos días.

Así mismo dijo que a la dirección han reportado a personas que ofrecen servicios de plataformas digitales y al momento de llegar a recoger al usuario la persona y el auto no coinciden con los establecidos en la plataforma, por lo que eso genera aún más riesgo para los usuarios quienes relativamente no saben con quien se suben y si van a llegar o no a su destino de forma segura.

"Hacemos un llamado a la gente para que tome en cuenta estas recomendaciones y evite después verse involucrados en un acto ilícito, en el caso en particular de los detenidos en la carretera 53 el conductor aseguró que no conocía a los tripulantes sin embargo por ir en el carro él lleva también una responsabilidad legal si no se demuestra lo contrario, por lo que es mejor suspender este tipo de servicios que no cuentan con ninguna regulación".