Exhortan apoyar Operación Abrigo

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para esta semana, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y Bomberos, exhortó a los monclovenses, a participar en el operativo abrigo, con el fin de apoyar a los habitantes de las colonias con mayor necesidad.

Las donaciones pueden ser en ropa de invierno, como abrigos, chaquetas suéteres, y colchas entre otras prendas que ayuden a cubrirse a quienes no cuentan con ropa adecuada para abrigarse.

El propósito es evitar que los niños y adultos mayores puedan contraer alguna afectación en su salud a causa de las enfermedades propias de la temporada, porque estas pueden poner en riesgo su vida.

Explicó que diariamente salen a las colonias para repartir las donaciones, “No tiene caso esperar a que lleguen las bajas temperaturas, es mejor que estén preparados, por eso se las llevamos, tan pronto como se reciben”, dijo el comandante de bomberos Julio Ríos.

Agregó que la instrucción por parte del alcalde, Dr. Mario Dávila, es que atiendan y estén al pendiente de las colonias donde existe mayor necesidad; agradeció a los ciudadanos que se han solidarizado con este programa y pidió a quienes no han participado que se sumen a este esfuerzo, para ayudar a los que menos tienen a protegerse del frio.