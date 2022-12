Pagarán pensión del bienestar a abuelitos desde el 2 de enero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Buenas noticias para los adultos mayores, hoy en su conferencia de prensa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que a partir del 2 de enero iniciará el pago de la Pensión del Bienestar, el cual tendrá un aumento del 25%.

López Obrador aseguró que los mexicanos no tendrán que enfrentar la tradicional "cuesta de enero" ya que su gobierno, "está manteniendo su plan antiinflacionario, estamos pendientes de que no aumenten los precios y que no haya carestía", aseguró el mandatario nacional.

"Decía yo que no va a haber cuesta de enero, como había antes, porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse lo fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25% de aumento", anunció.

Señaló que los integrantes de su gobierno, tienen que estar trabajado desde el lunes 2 de enero, que es lunes, vamos a informar, ese día vamos a dar conocer que empieza la dispersión de los fondos para los adultos mayores.

"Todo esto es para que estemos contentos", puntualizó el presidente López Obrador.

¿De cuánto será la pensión para adultos mayores en 2023?

Tomando en cuenta que el apoyo económico bimestral que reciben los abuelitos mexicanos es de 3 mil 850 pesos, el aumento del 25% sería de 962 pesos, con lo que el monto de la pensión para adultos mayores sería de 4 mil 812 pesos cada bimestre.

Como ha aumentado la Pensión del Bienestar

Este programa inicio el 13 de enero del 2019, a tan solo 50 días de que comenzó la administración de López Obrador, brindado un apoyo económico de 2 mil 550 pesos bimestrales a las personas mayores de 68 años.

En el 2020, la pensión aumentó a 2 mil 620 pesos bimestrales, mientras que en enero del 2021 llegó a 2 mil 700 pesos; de julio a diciembre aumentó 15 por ciento, es decir, alcanzó los 3 mil 100 pesos bimestrales.

Durante el presente año -2022- la pensión aumentó de 3 mil 100 a 3 mil 850 pesos bimestrales.