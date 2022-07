Exhortan ayudar a migrantes

La mayor parte de la población se ha mostrado insensible a la crisis migrante, ya que sólo unos cuantos tienden la mano a las personas que vienen en las caravanas en busca de llegar a Estados Unidos, por lo que la iglesia católica hace un llamado a tender la mano a quienes lo necesitan.

Durante la homilía del día de ayer en la iglesia Santiago Apóstol, el párroco señaló que el verdadero discípulo de Jesús, es una persona desapegada del dinero y las cosas materiales, y busca la paz y la justicia, pero en la actualidad son pocas las personas que tienen estas características.

Mencionó que esto se vio en el paso de los migrantes, en donde fueron pocas las personas que acudieron a brindar un apoyo, agua, comida, calzado.

"Ahora que venían los migrantes caminando desde Monterrey muchos venían sin zapatos, pero la gente no se solidarizó", dijeron "yo tengo 4 pares de zapatos y tenis que son míos yo los pague", esa no era justicia de Dios, esa es justicia del hombre, por eso no tenemos paz, ni somos justo, la justicia de Dios es, de los 3 o 4 pares de zapatos que tengo uno es de ellos, pero prefieren agradarle al hombre".

Señaló que es necesario cambiar la forma en la que se ven las cosas y buscar esa paz y esa justicia, apoyar a los demás, desapegarnos de las cosas materiales, ver por los demás y no por uno mismo.

"Si se buscará la justicia que viene de Dios, hubiera menos pobreza, menos injusticias y hubiera más felicidad, ayudaríamos a Dios en su misión aquí en la tierra", comentó.