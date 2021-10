Exige Federación se actué contra policías torturadores

La autoridad federal ordenó a la dirección de Seguridad Pública del Estado que informe y dé seguimiento o negligencias de los actos violentos y de tortura contra Cesar García Diosdado y Nazario Peña Zamora, quienes fueron agredidos por elementos de la Policía Civil de Coahuila.

Ministerio Público local, no está investigando ni el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, no quiere iniciar la investigación por actos de tortura, argumentando que solo fue abuso violento de autoridad pero la autoridad federal advierte y señala que fueron actos de tortura se debe tener este análisis y la investigación debe estar encaminada en este sentido.

Además ordenó que informe sobre el procedimiento que se realizó contra policías y quienes hayan intervenido en el caso,

Cesar García Diosdado quien sufrió por actos de violencia y tortura por parte de elementos de la Policía Civil Coahuila, mencionó que es una burla al gremio de abogados, espera que los abogados levanten la voz y demuestren que como abogados buscarán la justicia no solo por el gremio sino por la ciudadanía.

Se promovió un amparo donde un funcionario federal acudió a dar fe de los hechos, dio fe de que estaba golpeado, privado de su libertad y autoridades negaron los hechos.

La investigación quedó bajo el juzgado federal, concluye por un amparo que excede por actos donde ya no hay privación de la libertad, pero ordena el juez federal que se sigan las investigaciones una de ellas es que la autoridad policial y de la Fiscalía General del Estado lleven a cabo una investigaciones necesarias para aclarar los hechos.

"No ha ocurrido, el fiscal se comprometió en llevar a cabo un proceso interno para sancionar a los agentes que privaron y torturaron a Diosdado, peor no es verdad, siguen actuando, no podemos estar en manos de estos elementos, un policía siempre debe estar bajo la dirección y administración de un Ministerio Público o un juez", señaló.

La resolución del juez de cuarto distrito es clara, que se debe seguir la investigación y la Fiscalía está obligada a hacerla, actos de tortura son de suma importancia, no se puede permitir que cuerpos policiacos abusen constantemente de los ciudadanos, en este caso fueron mucho más.

"No podemos confiar en autoridades del Estado, el nuevo sistema de justicia simplemente por presiones internacionales porque es evidente que en México la tortura tiene una historia profunda y tenemos que acabar con ello, es reacción de quienes toman el poder para abusar y enriquecerse", comentó Javier Liñán.

Cesar Diosdado dijo que la semana pasada acudió a Fiscalía del Estado en la Región Centro para ver un caso de un detenido, ahí se topó a Ventura que fue de los principales torturadores y que junto con Trejo inició la investigación, yo estaba en el filtro registrándome, cuando pasan por atrás y sentí que me empuja, se me quedó viendo de manera amenazante, yo me volteé por miedo, esperaba que saliera la resolución para tajar la situación tan lamentable.

"La región ha sido víctima de torturas de privación de la libertad, incluso de ejecuciones forzadas, se tiene antecedente que las personas que han presentado, han alzado la voz en contra del policiaco de repente resultan ejecutadas, como antecedente está el caos de una mujer que mataron en El Campanario", comentó.

Además se tiene un proyecto de propuesta de reforma a la ley, para que se adicione protección para los abogados, que diputados la apruebe.

Esto se hace siguiendo el ejemplo que se hizo en protección para los periodistas, como abogados, no vamos al lugar de los hechos porque queramos hacer chisme no estamos haciendo una grabación, el sistema de justicia actual necesita que el abogado ejerza activamente a través de la documentación, que el abogado se traslade al lugar de los hechos y toda esa evidencia mostrarla al juez.

Por otro lado, la abogada Rosario Rocha Contreras, recordó que el principal afectado es Nazario Peña Zamora, dijo que derivado de las múltiples lesiones, tiene diversos síntomas, estrés postraumático, entre otras secuelas, ya no podrá volver a trabajar, porque fue una circunstancia en la que lo señalaban como responsable y lo quisieron castigar, por no conocer como sucedieron los hechos, le fincaron responsabilidad y lejos de eso, acudieron a su domicilio, lo sacaron, lo golpearon entre más de 20 personas.

Se buscó un acuerdo, pero no hubo participación activa por dirección de Seguridad Pública del Estado, no se ha llegado un acuerdo.