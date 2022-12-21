Exige su finiquito ex obrero de AH

Un ex obrero de planta uno en Ahmsa pide a la empresa su terminación, luego que hace dos años tuvo un accidente, lo operaron de la rodilla, lo dieron de alta pero no pudo trabajar y desde entonces está desempleado.

Jesús Estrada González dijo que se encontraba primero laborando en el Alto Horno 6 y luego lo mandaron al AH 5, donde tuvo un accidente se resbaló cerca de un planchón de escoria.

Dijo que ni el sindicato de la 147 ni la empresa le han resuelto nada y solo ‘lo traen a puras vueltas’, pero nadie le resuelve nada.

Indicó que en el IMSS lo atendieron luego del accidente, lo operaron de la rodilla y el traumatólogo solo le dijo váyase a trabajar.

“Cuando regresé a Ahmsa no me quisieron, tengo qué usar un bastón por mi seguridad, no puedo permanecer mucho tiempo de pie, porque me da el dolor, de plano no pude trabajar y solo me dijeron váyase a su casa”, explicó.

Su esposa, destacó que desde hace dos años sufren muchas necesidades pues aunque ella trabaja limpiando una casa y vendiendo comida, no les alcanza para mantener el hogar.

Explicó que en el sindicato ya no los atienden, les mandan mensajes a las personas que según le conseguirían la terminación de la empresa y los dejan en visto.

Gloria Hernández como esposa de Jesús pide a la empresa que le den su terminación después de laborar por 30 años ahí, y no le dan su finiquito porque tiene solo 54 años de edad, no ha cumplido la cesantía, pero piden que se dé la baja por accidente de trabajo.