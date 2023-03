Exigen cese de titular del ISSSTE

Trabajadores de la clínica del ISSSTE se manifestaron en solicitud de la destitución de la Directora Susana Nájera Sánchez y del Administrador Juan Carlos Villa Cardoza, por considerarlos no aptos para realizar las gestiones que puedan mejorar la atención en el hospital y sobre todo para que los trabajadores tengan herramientas para prestar un mejor servicio a los derechohabientes.

Alberto Galván Zurita, Secretario General del Sindicato del ISSSTE mencionó que el reclamo se hace por que están cansados y desgastados porque sus peticiones no han tenido eco con el cuerpo de gobierno, esto debido a que ni la directora ni el director administrativo tratan ni sancionan los maltratos, hostigamiento, y falta de insumos como fármacos y sobre explotación de los más de 200 trabajadores de confianza y sindicalizados.

"Existe una incapacidad total para dar cobertura a las diversas áreas por falta de personal o cuando existe incidencia programada llámense vacaciones, donde los trabajadores no pueden tomarlas porque simplemente no hay quien los cubra".

El Secretario explicó que no se está cubriendo a los trabajadores sobre todo en el área médica y enfermería que es la atención directa al derechohabiente y es lo que más preocupa, toda vez que sobre cargan de trabajo a los pocos que se quedan y no hay quien los reemplace ni en vacaciones ni en días de descanso.

Mencionaron también que existe una marcada carencias en infraestructura y fármacos pero el recurso humano de los trabajadores del ISSSTE es valioso porque sacan adelante la atención al derechohabiente aun con pocos recursos para trabajar.

"Aquí lo malo es que quien está a la cabeza del hospital no sabe cómo se administra, lamentablemente estamos en una época en que los puesto de gobierno están mal perfilados porque no laboran ni se formaron en un hospital y por ello entorpecen los proceso al interior del mismo".

Por su parte la Delegada Rosalinda Castillo Martínez dijo que cualquier incidencia que suceda no su cubre, pues si llegan pacientes en domingos al área de urgencia no existen ginecólogo, pediatra, internista, anestesiólogo, cirujano ni especialista que pueda intervenir, por lo que se tiene que llamar a la junta de gobierno que en la mayoría de los casos no contestan.