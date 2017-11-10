Exigen destitución de conserje depravado

Al destaparse públicamente el caso de abuso sexual que presuntamente cometió el conserje de la la escuela primaria Josefina Ortiz Soto en contra de una niña, madres de familia piden la baja del acusado porque temen por la seguridad de los alumnos.

Las quejosas informaron que pidieron una explicación a la Directora, pero esta no dio la cara tanto en la hora del recreo, como en la de la salida, madres de familia se colocaron en el portón de la escuela ubicada en la colonia Leandro Valle.

Las mamás solicitaron audiencia con la Directora, para ver si “Miguel” el intendente era el mismo Miguel Ángel Rivera Garza a quien señalan de abusar sexualmente de una alumna de siete años.

Al percatarse de la situación, la maestra se escondió y justificó su ausencia argumentando que tenía junta en la inspección, donde no se encontró pues incluso en estas oficinas (adjuntas a la escuela) se le buscó a la titular.

“La Directora no salió y no dejaron pasar a nadie” informaron las madres de familia quienes buscan una explicación ante los aberrantes hechos que se realizaron en el plantel y no se habían informado.

“Estamos preocupadas, queremos la verdad, si sí pasó, porque por ejemplo yo tengo una niña aquí y me da miedo imaginarme que le puedan hacer algo aquí”, comentaron las madres que se negaron a dar sus datos.

Reconocieron que el intendente se llama Miguel y que proviene de la escuela primaria La Moderna, le reconocen y se han percatado de que esta fuera de labores pues incluso hay otra señora haciendo el trabajo de intendencia en la institución pública.

“Es Miguel el intendente, con razón no se ha presentado en la escuela, anda esta señora limpiando” señalaron a la nueva intendente.