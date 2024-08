Exigen ex obreros alto a saqueo de AH

Ex obreros de Altos Hornos de México piden que se ponga un alto al saqueó de la empresa y que tanto autoridades federales como estatales, volteen a ver esto y protejan los intereses de los trabajadores.

El día de ayer ex trabajadores de la siderúrgica se manifestaron en las oficinas de AHMSA por el saqueo de materiales que continúa en la empresa, el cual se a escondidas durante la madrugada.

El grupo de ex obreros se reunió con el Director de Relaciones Laborales Roberto Acosta, a quien se le indicó que no permitirán que continúe este saqueo y que no permitirán que continúen sacando materiales de la empresa.

Cabe señalar que en primera instancia los ex trabajadores acudieron con la Directora de Recursos Humanos de AHMSA, Mónica Elizondo, quien les dijo que ella no tenía nada que ver con el personal sindicalizado.

Julián Torres Ávila, señaló que decidieron realizar dicha movilización porque continúan sacando materiales de la empresa y vendiéndolos, sin que se les realice ningún pago a los trabajadores.

"Queremos que si hay dinero nos paguen, les damos el ejemplo de la residencia que se vendió en el río (...), nosotros lo único que venimos a decir es que no estamos dispuestos a seguir tolerando que se sigan vendiendo y se beneficie unos cuantos".

Pidieron a la Juez del Concurso Mercantil, Ruth Huerta, así como al Conciliador Víctor Manuel Aguilera, que pongan un alto y no permitan que la venta de materiales y algunas propiedades que son parte de la garantía del pago de los obreros.

Así mismo pidió al Gobierno del Estado, y funcionarios como notarios y del Registro Público de la Propiedad, que no permitan la venta de las propiedades que pertenecen a la acerera.