Exigen ex obreros pago de aguinaldo

En el exterior de la empresa Joyson se llevó a cabo una manifestación pacífica, un promedio de 35 personas que trabajaban para una empresa subcontratista de Joyson los despidió, no les pagó aguinaldo y quedó debiéndoles el último pago, dejando en evidencia que la empresa siguió operando bajo el esquema del outsourcing.

Lo anterior lo dio a conocer el abogado Fernando Iribarren, es quien está asesorando a estos ex trabajadores, señaló que el 30 de noviembre fueron despedidos por el contratista Francisco Jonathan Esquivel a quien citaron al Centro de Conciliación porque no dio terminación ni pagó la última semana de sueldo así como los aguinaldos.

"Es echa que no se presenta, el patrón ya hasta abandonó sus oficinas, lo volvieron a citar para el día 13 de enero, aquí la pregunta es por qué si fueron a solicitar la atención al Centro de Conciliación, este no llamó al patrón solidario ¿para qué? Pues si no tiene facultades, debió solicitar al patrón solidario que no entregara recursos, valores o dinero que tuviera a su favor el contratista", comentó el abogado.

Lo anterior con la finalidad de que los trabajadores no quedaran en estado de indefensión, puesto que es responsabilidad de autoridades velar porque no se violenten los derechos de los trabajadores, en este caso la autoridad hizo caso omiso de esa prevención.

El Centro de Conciliación tenía conocimiento, ellos debieron llamar al patrón solidario, ahorita el patrón cerró sus oficinas y Joyson no da la cara, por lo que los manifestantes hicieron un llamado a la Secretaría del Trabajo para que se regulé y metan en cintura a los empresarios para que dejen de abusar de los trabajadores.

"Pedimos a la licenciada Nazira Zogbi Castro; titular de la Secretaría del Trabajo que en verdad se exija a patrones que dejen de violentar el estado de derecho de cada trabajador, que pida a empresarios que dejen de violar la ley", esta es la solicitud de los trabajadores para que esto mejore porque es la misma historia de cada diciembre.

Desde el 01 de septiembre del 2021 entró en vigor la reforma al outsourcing en México, a grandes rasgos, esta modificación prohíbe la subcontratación de personal, es decir que ahora ninguna empresa puede poner a empleados propios a trabajar en beneficio de otra empresa con el mismo objeto social.

Si hay trabajadores de por medio, la inscripción al Repse es obligatoria: STPS. Obtener un número de folio en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) es una nueva obligación con la que deben cumplir todas las empresas de subcontratación, de lo contrario hay multas millonarias para las empresas que estén operando bajo el esquema.