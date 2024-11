Exigen frenar el saqueo en AHMSA

Ante la declaratoria de quiebra de Altos Hornos de México trabajadores denuncian el robo que se mantiene de las instalaciones y equipos de la empresa, lo que disminuye su valor y genera un daño para la base trabajadora.

Empleados denunciaron el robo que se mantiene del ferroducto con el que se transportaban los materiales desde la unidad de Hércules a AHMSA, que durante los últimos dos años han sido saqueados.

De manera constante se ha reportado el robo del ferroducto, sin que las autoridades actúen al respecto.

Se ha señalado de manera directa a los ladrones del ferroducto, quienes están identificados y se le conoce como el "Jerry", quienes han sido sorprendidos en varias ocasiones sacando y transportando el material.

"No hemos tenido respuesta de las autoridades del porque no se ha procedido legalmente y siguen operando en las mismas brechas, ya que nosotros hemos hecho recorridos desde Hércules hasta Orica, hemos detectado en varios lugares que siguen saqueando la tubería, no se vale porque son activos de nosotros los empleados".

Transcendió que las autoridades no han actuado en torno a los robos, ya que esto se da bajo la autorización de la misma empresa, por lo que no son ladrones, sino clientes, quienes han comprado el material a Altos Hornos de México, sin dar vista al Conciliador a pesar de estar en proceso de Concurso Mercantil y ahora en quiebra.

Esto se suma al robo que se ha dado en Monclova de materiales como el robo de estaño de la empresa, con un valor de cerca de 5 millones de pesos, entre otros materiales que se han sustraído de la empresa.

Dicha situación molesta a los trabajadores, quienes señalan que tomarían acciones en caso de que no se ponga un alto al saqueo que se mantiene de la empresa.

"De que se lo roben ellos a que lo saquemos nosotros y nos lo dividamos entre todos los trabajadores afectados por AHMSA, que no hemos recibido ningún pago de nada, mejor tomamos tomen cartas en el asunto, pedimos la colaboración de las autoridades para que frenen este saqueo masivo a nuestra empresa y se haga una investigación", señalan.