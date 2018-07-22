Exigirán con marcha justicia para Camila

Con una marcha, familiares, amigos y conocidos de Camilia Ledesma de 14 años, quien murió en el accidente ocasionado por Rubí Carrizales al conducir en estado de ebriedad exigirán justicia a las autoridades.

A través de la página “Justicia para Camilia”, los familiares de la joven están exhortando a la ciudadanía a participar en una marcha el próximo sábado 28 de julio a las 7 de la tarde para exigir justicia por el fallecimiento de la menor, pero también de la señora Yolanda Carrizales, la otra víctima de este fatal accidente.

La marcha saldrá del parque Xochipilli 1 y caminarán hasta el lugar donde ocurrió el accidente hace casi un año y no han

recibido justicia.

La mamá de la joven fallecida, Laura Vielma comentó que a través de la página muchas personas le propusieron realizar este movimiento para exigirle a las autoridades se haga justicia en este caso, es por ello que tomaron la decisión de realizar la marcha.

Indicó que la marcha saldrá del parque Xochipilli 1 y caminarán hasta el lugar donde ocurrió el accidente hace casi un año y no han recibido justicia, pues se ha prolongado mucho el caso y han beneficiado a la acusada.

Dijo que se tomó la determinación de hacerla a esta hora pues muchas personas salen tarde de trabajar, además pensando en que haya bajado un poco el sol para que se pueda recorrer este tramo.

Señaló que también las personas con algún otro proceso pendiente pueden acudir para exigirle a las autoridades se ponga un alto a la impunidad y castiguen a los responsables de algún delito, pues solo demuestran que se puede cometer cualquier acto hasta matar y no pasa nada.

“Esperamos que la ciudadanía nos acompañe porque ahorita fue Camila y la señora Yolanda, pero en otro momento podría ser cualquier otra persona que pudiera verse involucrada en un caso como este”, recalcó la madre de familia.

De igual forma, Vielma comentó que esperan que este movimiento no solo sirva como exigencia de justicia también para que las autoridades hagan algo para reformar las leyes que muchas veces defienden más los derechos de los delincuentes que de las víctimas.

Señaló que debe existir verdaderos castigos para las personas que cometan algún acto ilícito, peor aún si hay vidas de por medio, es por ello que espera que muchas personas se sumen a esta exigencia.

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