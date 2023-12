Éxito en concurso “Pégate a Chirey”

El joven sambonense Carlos Franco fue el ganador del concurso “Pégate a Chirey Monclova 2023”, ganando dos grandes premios al completar 10 horas con la mano en la unidad Tiggo 7, además hubo segundo y tercer lugar quienes se llevaron dinero en efectivo.

El concurso organizado por Chirey se realizó ayer viernes 29 de diciembre en las instalaciones del Mall Paseo Monclova, donde 20 personas tuvieron la oportunidad de competir por un XBOX Series S y una SmartTV de 55 pulgadas.

El único requisito es que los participantes no podían despegar la mano del vehículo por ningún motivo, esto incluía hacer un arco con la mano, no podían sacar la palma de su mano del margen rojo de la estampa asignada, no podían cambiar de mano.

Tampoco estaba permitido el recargar cualquier otra parte de su cuerpo sobre la camioneta Tiggo 7, no podían ir al baño ya que de hacerlo no podrían regresar a las instalaciones, no se podían recargar en otro participante o de algún familiar. Si tenían permitido beber líquidos o ingerir alimentos.

El concurso empezó alrededor de mediodía, de los 20 participantes, 13 pasaron a la final luego de aguantar ocho horas de pie y pegados al vehículo, se trató de José de Jesús, Isra de la Cruz, Rubí Suárez, Katia Valenciana, Dominic Celestino, Alejandra Gómez, Rolando Rodríguez, Daniel Mendoza, Carlos Franco, Brayan Riojas, Kevin Guevara, Edgar Rodríguez y Luis Sánchez.

Faltando solo un minuto y medio para que fueran las 9:00 de la noche, la participante Dominic saco su celular cuando esto ya no estaba permitido, argumentando que otro había pedido agua y se lo habían dado sus familiares, quienes no tenían permitido pasar el perímetro.

Sin embargo, el otro concursante había pedido permiso a los organizadores y a los demás participantes, quienes accedieron, lo que resultó en la descalificación de la joven que usó su celular.

Al quedar 12 en la etapa final, se decidió hacer un desempate por medio de quién tuviera más interacción de su publicación, ya sea en compartir o comentar el post de la página oficial de Chirey Monclova, es decir, quien obtuvo más likes durante el concurso y esto lo determinó el personal de la empresa.

Así mismo, se anunció que dos personas fueron eliminadas por compra de votos o comentarios, quedando solo 10 con posibilidad de ganar. El primer lugar fue para Carlos Franco quien se llevó el XBOX y la televisión, el segundo lugar fue Isra de la Cruz quien obtuvo 2 mil pesos en efectivo y tercer lugar fue Katia Valenciana, quien también ganó 2 mil pesos.