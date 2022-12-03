Exitosa promoción en Monclova 2022

Los trabajos de promoción para Monclova y la Región Centro en este 2022, fueron positivos, y se han sentado las bases para poder tener un buen arranque en el 2023, con la posibilidad de que se pueda cristalizar la instalación de algunas empresas, con la respectiva generación de nuevos empleos.

Así lo dio a conocer el regidor de Fomento Económico, Leonardo Hernández Esparza, al referir que este 2022, tendrá un cierre muy positivo en lo que se refiere a las acciones de promoción y recuperación de empleos, porque la estrategias para la reactivación económica implementadas por el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, dieron el resultado esperado.

Sin duda el trabajo fue intenso, porque se lograron recuperar los cinco mil empleos que se perdieron por causa de la pandemia, pero además se logró la creación de cinco mil nuevos empleos, es decir que cierra el 2022, con diez mil empleos, y es de reconocer que gracias a la coordinación que se dio entre el Ayuntamiento con el Gobierno de Coahuila, se logró crear las condiciones para lograr este resultado.

Por otra parte, dijo que la promoción que se están haciendo de Monclova y la región para la atracción de inversionistas, se hace en coordinación con el Secretario de Economía en el Estado, Lic. Claudio Bress Garza, donde los los puntos que se manejan son: la promoción, legalidad y las mejores regulatorias, además de presentar los catálogos de conceptos de las proveedurías, lo que ayudará a que todo camine de manera sólida y segura en vísperas de próximo año.

Por lo anterior y antes de concluir, el regidor comentó que las condiciones están dadas para que el 2023 arranque con fuerza, año en el que se espera la consolidación de todas las visitas que se han tenido por parte de los inversionistas que han visitad a Monclova, y se concrete la instalación de alguna empresa que genere grandes empleos para Monclova y la región Centro.