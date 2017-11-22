Exoneran a Médico por falta de pruebas

Al no existir datos de prueba suficientes contra el médico, José Luis “A”, acusado del delito de responsabilidad profesional a causa de una presunta negligencia médica cometida en el hospital General Amparo Pape de Benavides, se dictó auto de no vinculación a proceso quedando en completa libertad.

En la audiencia pasada, la defensa legal del acusado solicitó una prórroga de 144 horas para presentar pruebas que demostraran su inocencia por el delito que se le acusaba, por lo que finalmente se retomó la audiencia de vinculación a proceso.

A las nueve de la mañana de este martes, el profesionista acompañado de su abogado Jesús Guerrero compareció en la sala cuatro del Centro de Justicia Penal para continuar con el proceso legal en su contra presuntamente por ocasionar la muerte de un bebé al no atender una labor de parto.

De acuerdo a la información del expediente 626/2017, los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero cuando Eiraiz Lucas acompañada de su esposo acudió al hospital general

Amparo Pape al tener algunas contracciones que anunciaban el parto de su pequeña. Pero cuando la mujer entró a revisión con el especialista le dio a conocer que no había dilatado lo suficiente y le pidió que regresar a su casa y que cuando sintiera contracciones más fuertes regresara.

El dolor y la desesperación de la futura madre de familia eran tan grandes que prefirió quedarse en la sala de espera del nosocomio a la espera de dar a luz, pero nunca sucedió, pues todavía a las 7:30 de la mañana le dijeron que su bebé estaba bien.

Solo media hora después, la ginecóloga del hospital le hizo una revisión dándole a conocer que su bebé tenía aproximadamente tres horas de haber muerto en el vientre, por lo que consideró que se trató de una negligencia médica, por lo que interpuso la denuncia correspondiente que se judicializó el pasado 15 de noviembre,

Aunque el Agente del Ministerio Público presentó diferentes datos de prueba, la Juez decretó que no eran suficientes para acreditar la responsabilidad del médico por el delito que se le acusaba, es por ello que emitió un auto de no vinculación a proceso.

Esta decisión no significa que sea inocente, pero que deben reunirse datos de prueba suficientes para tratar de acreditar su responsabilidad por este o cualquier otro delito.

Ante esto, la joven afectada comentó que lo único que esperan es que se haga justicia y se aplique un castigo contra las personas que no le dieron la atención médica necesaria ocasionando el fallecimiento de su bebé.

Indicó que es importante que su caso, así como todos los que han sucedido por negligencia médica sean un ejemplo para las personas y procedan en contra de los responsables para evitar más víctimas.