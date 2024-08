Expulsará PAN a 50 miembros

El Partido Acción Nacional realizará la depuración del comité municipal en Monclova, con la expulsión de cerca de 50 personas que apoyaron a otros candidatos en la pasada elección, por lo que ya se integran los expedientes.

Lo anterior lo señaló la Presidenta del PAN en Monclova, Yolanda Acuña, quien dijo que se inició el procedimiento en contra de las personas que manifestaron abiertamente el apoyo a otros candidatos en la pasada elección.

Indicó que de acuerdo a los estatutos, el apoyo a otros partidos es un motivo de expulsión y es prácticamente una renuncia.

Es por eso que se están armando los expedientes con las pruebas, en donde se demuestra su participación con otros partidos y que de manera abierta manifestaron su interés y apoyo a otros candidatos, esto se envía al Comité Ejecutivo Nacional que serán los encargados de tomar la decisión.

"La decisión no será nuestra, a nosotros nos toca conformar el expediente, mandarlo al Estatal y a su vez al nacional, este no es un proceso fácil, no es un proceso rápido, pero sabemos que es un proceso justo, por lo que esperamos que avance".

Señalo que se tiene una larga lista de militantes y simpatizantes que manifestaron apoyo a otro candidato, en donde son cerca de 50 personas.

La dirigente del PAN hizo un llamado a quienes manifestaron su interés por otro partido, que presenten de manera voluntaria su renuncia a las filas de Acción Nacional y tengan una salida más digna.