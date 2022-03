´Extingue´ crisis a constructoras

Altos Hornos de México se aprovecha de que proveedores no se animan a demandarlos por la falta de pago, señaló Eugenio Wiliamson; presidente de CMIC, dijo que ahora que hubo utilidades quieren saber sí se tomará en cuenta a los 35 socios de la cámara a los que se les debe 379 millones de pesos.

Fue en rueda de prensa que el representante de la cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mencionó que este recurso aunado a lo que se debe a los socios de otras cámaras empresariales.

"Ojalá que sea un buen momento para hacerles un pago, la cámara de la construcción ha estado muy golpeada no hay suficiente inversión pública ni los programas federales ni del Estado", comentó.

Dijo que muchas constructoras desaparecieron, muchos tuvieron que vender sus equipos, habló de hasta un 30% de las constructoras que se vieron muy afectadas.

Personalmente le tocó ver una o dos constructoras que se las vieron muy difícil, perdieron todo a pesar de estar bien y dijo que esto no solo lo sufre el constructor sino también los empleados.

También lee: Sigue Diego con la bala en su columna

"Ya no se ve una retroexcavadora circulando, camión de volteo porque no hay inversión, ojalá que se contemple a constructores e invierta en sus instalaciones ya que desde hace mucho no se hace un buen mantenimiento de la planta, sí AHMSA tiene utilidad qué le cuesta que abone unos 16 o 17 millones de dólares", comentó.

Siguen buscando acercamiento con AHMSA ya sea con directivos o con Alonso Ancira, pues reiteró que están dispuestos a ir a donde sea si la cosa es darle solución al problema.

Comentó que desgraciadamente mucha gente la piensa en actuar legalmente contra AHMSA porque es la principal fuente de empleos e ingresos, es la acerera y sí lo demandan a quién le van a vender, por lo que aseguró que se aprovechan de eso.