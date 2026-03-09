Ex policía de Monclova es boletinado por extorsión a familia

Boletinan a ex policía acusado de extorsión para evitar que sea contratado en otras corporaciones de la región Centro-Desierto; otros cuatro elementos de la corporación de Monclova se encuentran bajo revisión en la Comisión de Honor y Justicia por faltas menores.

El ex oficial —quien estaba asignado a la unidad 245— fue separado definitivamente de la corporación tras ser acusado de exigir 2 mil pesos a una familia en la colonia Hipódromo para no proceder con su detención.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el ex elemento de Seguridad Pública de Monclova fue boletinado ante corporaciones de la región Centro-Desierto para evitar que pueda ser contratado en otras policías, luego de haber sido dado de baja por presuntos actos de extorsión.

Tras confirmarse la falta, se notificó a otras corporaciones de seguridad de la región sobre el antecedente del ex elemento, con el objetivo de que no se le brinde la oportunidad de integrarse a otro agrupamiento policial.

"El tipo de elementos que cometen este tipo de abusos no tienen cabida en esta corporación ni en otras. Por eso se boletinó, ya que en Monclova se trabaja para tener policías de proximidad social", señaló.

Asimismo, informó que actualmente otros cuatro elementos de la corporación se encuentran bajo revisión en la Comisión de Honor y Justicia por faltas menores, entre ellas ausencias laborales y desacatos durante el desempeño de sus funciones.