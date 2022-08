Extorsionan choferes en Nuevo León

Por lo menos 20 conductores de unidades de transporte de carga de la Región Centro han sido extorsionadas por autoridades de tres municipios de Nuevo León quienes les han cobrado multas de hasta 80 mil pesos, señaló Gerardo Bortoni presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Es en la carretera 53 tramos de Mina a Escobedo Nuevo León, de enero a la fecha autoridades municipales de Hidalgo, Abasolo y del Carmen se han especializado en el robo a transporte.

"Son las mismas autoridades quienes hoy por hoy están extorsionar pero con cantidades exorbitantes a empresarios transportistas no solo de Monclova, de toda la región y de todo el Estado", comentó.

Dijo que ahorita ya están poniendo multas de hasta 70 mil pesos en un área donde no son autoridad competente porque es área federal, aun así están asegurando camiones, traen unas empresas fuera de todo tarifario del servicio de grúas y cobran 30, 50 , 80 por un arrastre, aseguramiento de unidad.

No hay motivo para detenerlos y pedirles documentación que para ellos está fuera de competencia porque no tienen nada que estar haciendo en carretera federal y aun así aseguran unidades piden un moche entre 10 y 15 mil pesos por unidad y quien no los dan, va para adentro.

Dijo que a diario por lo menos una unidad de la región es detenida por ello se tomó la decisión de algunas empresas de interponer demandas por los atropellos pero no han tenido la atención por ninguno de los 3 alcaldes donde se presenta este problema.

Se impugnó ante autoridades federales las multas y grúas, está en proceso de demanda penal por el delito de cohecho, en Monclova son cerca de 20 unidades las que han sido afectados con cantidades considerables y un sin fin de transportistas que prefirieron arreglos económicos de entre 10 y 15 mil pesos, mencionó que es un hecho que las mismas autoridades están coludidas.