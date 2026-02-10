Fallece Ramiro Gaona, oficial jubilado que dedicó su vida al servicio en Monclova

Con profundo pesar se dio a conocer el fallecimiento de Ramiro Gaona Castillo, oficial jubilado de 68 años de edad, quien apenas el año pasado había recibido su retiro junto a otros cinco compañeros tras una larga trayectoria dentro de la corporación municipal.

La noticia fue confirmada hace unas horas por personas cercanas, quienes recordaron que su jubilación se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, en un acto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con la presencia de alcaldes de la Región Centro.

"Descanse en paz Ramiro Gaona Castillo", expresaron con tristeza al despedir a quien fuera considerado un buen amigo y servidor público comprometido.

Gaona dedicó más de cuatro décadas a servir y proteger a la comunidad. Su historia dentro de la seguridad pública comenzó en 1984 como bombero, para después convertirse en agente de tránsito y policía municipal, motivado por el deseo de ayudar a la gente y aportar a la tranquilidad de la ciudad.

Detalles de su carrera en la seguridad pública

Entre los recuerdos más intensos de su carrera se encuentra la detención de una peligrosa banda de asaltabancos, en una época en la que los elementos carecían de equipo suficiente.

"Antes solo llevábamos esposas y gas lacrimógeno, ni armas teníamos, pero aun así dimos todo de nosotros. Ese día nos reconocieron como héroes", relató en su momento.

También enfrentó situaciones en las que su vida estuvo en riesgo al intervenir en hechos de violencia con armas de fuego y cuchillos. En esas experiencias, reconocía al chaleco antibalas como su principal protector.

"Gracias a él estoy aquí. Sin él, no sé qué hubiera pasado", confesó, al tiempo que aconsejaba a las nuevas generaciones no olvidar portarlo, pues puede marcar la diferencia entre regresar a casa o no.

Legado y despedida de Ramiro Gaona

Tras recibir su pensión, Ramiro Gaona aseguraba que la vocación de servir no se jubila, pese a dejar el uniforme. Con la tranquilidad del deber cumplido, cerró un ciclo marcado por patrullajes en colonias como Las Flores y Estación Fierro, encuentros con pandillas y años complejos en materia de seguridad, experiencias que hoy forman parte de la memoria colectiva de Monclova.

"Hoy me voy en paz, cumplí mi sueño. Lo que fui y lo que hice, me lo llevo conmigo", expresó al retirarse del servicio activo.

Hoy, la ciudad despide a un hombre que dedicó su vida a proteger a los demás, dejando como legado su entrega, valentía y vocación permanente de servicio.