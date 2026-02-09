Coahuila destaca en bienestar social bajo liderazgo de Enrique Martínez

MONCLOVA, COAH. – En un despliegue de indicadores que posicionan a la entidad en la vanguardia del desarrollo humano en México, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, afirmó que Coahuila ha logrado blindar el bienestar de sus familias a través de una estrategia de infraestructura social sin precedentes. Bajo la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el estado no solo ha mantenido su competitividad, sino que ha escalado a la cima de las métricas de bienestar del INEGI, logrando que más de la mitad de su población viva libre de carencias sociales.

La administración estatal ha transformado la política social en resultados tangibles. Martínez y Morales destacó que la regularización patrimonial ha sido la "punta de lanza" para abatir la desigualdad, permitiendo que la entidad hoy presuma los mejores números del país:

Coahuila es el primer lugar nacional con menor rezago en la calidad de materiales de construcción, asegurando hogares dignos para sus ciudadanos.

Se ostenta el primer puesto en cobertura y menor carencia de seguridad social a nivel federal.

El estado se mantiene en el segundo lugar en acceso a servicios básicos (agua, drenaje y electrificación), alcanzando una cobertura eléctrica casi total del 99.9 %.

En solo dos años, Coahuila escaló del séptimo al cuarto lugar nacional en acceso a la alimentación, validando la eficacia de los programas de apoyo nutricional.

Uno de los puntos más robustos de la declaración fue el quiebre de la media nacional en términos de vulnerabilidad. Mientras gran parte del país enfrenta retos críticos de ingresos y carencias, Coahuila —junto con Nuevo León— se ha convertido en el primer estado en lograr que el 52 % de su población sea considerada como no vulnerable y con ingresos estables. Este avance se atribuye a un modelo de "trabajo en equipo" que integra a alcaldes, iniciativa privada y sociedad civil, eliminando las fricciones políticas en favor del desarrollo ciudadano.

Mirando hacia el futuro inmediato, el secretario anunció que la estrategia para consolidar estos indicadores incluirá un fuerte componente de autonomía financiera. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social implementará este año nuevos programas de estímulos económicos para jóvenes y, de manera destacada, una bolsa de microcréditos diseñados específicamente para mujeres y jóvenes emprendedores. Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila busca no solo asistir, sino detonar el potencial productivo de los sectores que hoy sostienen la economía familiar en la entidad.