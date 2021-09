Faltan escuelas por rehabilitar

Hay más planteles que están siendo presionados para que regresen a clases presenciales, sin embargo, no cuentan con el apoyo ni la infraestructura suficiente para garantizar la seguridad de los alumnos, lo anterior lo dio a conocer la organización Sinergia Sindical.

El miembro de la organización, Jair Rocha Martínez comentó que pasan dos cosas, hay maestros que quieren regresar, pero las autoridades no quieren invertir una gran suma de dinero, mientras que hay otros casos donde quieren que escuelas regresen, pero no existen las condiciones y ellos no están de acuerdo.

"Las autoridades están forzando a que regresen porque de alguna forma les pidieron una meta y tienen que buscar la manera de convencer a alguien de que regresen a como dé lugar. Ven qué plantel está quebrantado o no hay unidad, para elegirla sin que se pongan de acuerdo".

Aunque no mencionó cuántas escuelas están en estas condiciones, han llegado quejas a la organización, e incluso una se dio a conocer en la última reunión que sostuvo la Sección 5 del Sindical Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Monclova, donde maestros exigieron una mesa de diálogo al delegado Rafael González Sabido.

Tal como las escuelas que integran la Zona Escolar 218 ubicado al oriente de la ciudad, donde no cuentan con la infraestructura para recibir a los alumnos debido a los constantes robos.