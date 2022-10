Familia de Polo exige justicia

Los asesinos del obrero de Altos Hornos de México cuentan con un largo historial en la colonia Las Flores, de agresiones, daños a propiedad, robo, riñas, hechos por la que cuentan con varias demandas ante la autoridad, sin embargo, desconocen porque no se actúa en su contra.

Familiares de Ricardo Polonio Alarcón, trabajador de Altos Hornos de México que fue asesinado este domingo al defender a su hijo, exigen justicia y que se aplique todo el peso de la ley en contra de los responsables y esperan que se de la detención del tercer involucrado en este hecho.

El día de ayer familiares y amigos de "Polo" despidieron al joven padre de familia que sacrificó su vida para proteger a su hijo, velándolo en el interior de su domicilio esto en la colonia Las Flores.

Consternados ante la pérdida repentina de "Polo", quien era un joven trabajador, alegre, que siempre vio por su familia, y con un gran futuro por delante, señalaron que pedirán que se actúe conforme a la ley y que se haga pagar a los responsables.

Los asesinos son personas que viven en este mismo sector, con quienes los vecinos han tenido una serie de problemas desde que llegaron a la colonia hace 4 años, problemas de agresiones, daños a propiedad privada, robos y constantes problemas, que han requerido la movilización de la policía en muchas ocasiones, sin embargo no se da la detención de estas personas.

Incluso se cuenta con demandas ante el Ministerio Público por los vecinos, a las que no se les ha dado seguimiento, por lo que desconocen porque existe esta protección con los integrantes de esta familia.

Señalaron que es una familia conflictiva, en donde el padre también ha sido involucrado en delitos, así como los hijos, a los cuales envían a Piedras Negras para esconderlos de las autoridades y después regresan.

Se informó que estas personas han sido vetadas de la colonia, los han corrido en muchas ocasiones pero se niegan a irse, sin embargo el día de ayer después de los hechos que le costaron la vida a "Polo" los familiares de los responsables del homicidio, comenzaron a desalojar la vivienda.

"Ellos vienen corridos de Praderas por lo mismo, por todos los conflictos, ahora vienen aquí y hacen lo mismo".

Los familiares de "Polo" señalaron que no actuarán en contra de estas personas, ya que eso los involucraría en un conflicto que no desean, ya que ahora tienen que ver por los hijos de Polonio, ya que deja en la orfandad a 5 pequeños y no pueden enfrascarse en un conflicto de este tipo.

Sin embargo piden a las autoridades que se haga justicia, que el crimen no quede impune y se actúe en contra de estas personas y paguen por lo que hicieron.