Familia de taxista se queda sin ingresos

Ser taxista era su única fuente de trabajo desde hace 6 años, ahora se queda con lesiones y sin poder trabajar y pagar las deudas que tenían, pensado como sobrevivir a esta situación ya que tendrán que pagar agua, luz y renta, todo por culpa de un inconsciente conductor que manejaba en estado de ebriedad.

José Fermín Banda Uribe tiene apenas un año que se integró a "Taxímetros Guadalupe", donde casi siempre se quedaba a trabajar horas extras, él mantenía a su pareja y su hijo y hoy que no está en condiciones de trabajar y su esposa tendrá que cuidarlo la situación se tornó a ser muy difícil.

"No pretendemos ganar más, solo queremos lo justo porque mi esposo tiene la rodilla fracturada, los dedos quebrados y el empeine, no va a poder trabajar, la única persona que lo puede cuidar soy yo y no voy a poder trabajar si lo cuido", comentó Cecilia Garduño Robles.

La familia se encuentra en una situación muy complicada por ello lejos de negarse a firmar un convenio quieren garantizar la "sobrevivencia" en los próximos meses, el taxista ganaba de 400 a 500 pesos diarios, aunque no exigen al responsable esa cantidad si pidieron que fuera conscientes.

"Se viene gastos de luz, agua, renta y deudas que ya teníamos sin pensar en que esto pasaría, mi esposo andaba trabajando para llevar el sustento a mi casa, él no andaba haciendo nada malo, el otro conductor estaba ebrio, no podía ni hablar", comentó llorando la esposa del taxista.

Dijo que el pasado domingo quisieron convencer a la familia de firmar el convenio, pero ellos se negaron pues querían garantizar su sustento y al ver que la otra parte no accedía, les dijeron que actuarían conforme a la legalidad y que ellos se enfrentarán a lo que digan las autoridades.

"Nos dijeron es que ustedes aquí la llevan de perder, si meten licenciado, nosotros pagamos fianza y sale, ustedes pierden dinero con el licenciado además lo van a sacar de este hospital y se lo llevarán al Amparo, así dijo la esposa del responsable una tal Fátima que es licenciada federal", señaló la esposa del taxista.

Dijo que ya están en pláticas con un abogado para que los asesore en este proceso pero no permitirán que se cometa una injusticia cuando su esposo lo único que hacía era trabajar para llevar el sustento al hogar.