Autoridades buscan diálogo con familias que invaden área verde en Lomas de San Miguel

Un total de 35 familias mantienen invadida un área considerada como espacio verde en la colonia Lomas de San Miguel, situación que autoridades municipales buscan resolver mediante el diálogo, descartando por el momento un desalojo.

La síndico municipal, Lupita Murguía, informó que desde el inicio de la actual administración se ha trabajado en la escrituración y revisión de predios municipales, logrando hasta ahora avanzar en más de 20 colonias donde hay espacios que pertenecen al municipio.

No obstante, durante este proceso se han detectado terrenos que han sido invadidos, algunos de ellos incluso con viviendas ya construidas. Uno de los casos más representativos se encuentra en la colonia Lomas de San Miguel, donde un terreno destinado como área verde ha permanecido ocupado por alrededor de siete años.

La funcionaria señaló que se trata de un tema sensible, ya que en varios de estos predios las familias han levantado viviendas y han habitado el lugar durante largo tiempo, por lo que la instrucción del alcalde es buscar alternativas antes de recurrir a un desalojo. "Es un tema muy sensible porque hay algunos predios que tienen años invadidos y ya hay construcción de viviendas, entonces no es un tema como para decir 'hay que desalojarlas'. La indicación del alcalde es ver de qué manera se pudiera llegar a un acuerdo, pero no llegar de golpe y hacer un desalojo", explicó.

Murguía detalló que actualmente se mantiene diálogo con las 35 familias asentadas en ese espacio, con la intención de alcanzar un acuerdo que permita resolver la situación de manera ordenada.