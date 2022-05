¡Feliz día del niño!

El juego, la curiosidad, la empatía, los hobbies y talentos, son habilidades características de los niños y niñas, esos pequeños seres del hogar que tienen la energía y vitalidad muy superiores a las personas adultas.

Los niños son personitas con inmensas ganas de aprender que no terminan, quieren descubrir el mundo. Ellos son un ejemplo de lo divertido que resulta ser niño(a).

“LOS TERRES”

Los tres mosqueteros, Regina, Iván e Ivana, son hermanos y tienen una gran conexión, son cómplices, se protegen entre ellos mismos, hacen labores domésticas en equipo y siempre buscan la manera de generar ingresos, siempre están con ideas emprendedoras.

Regina tiene 12 años de edad, desde que tenía cinco años empezó a ir a academias de baile que la han llevado a viajar a grandes competencias, en una de ellas fue subcampeona Joing Down For Real, es una niña muy responsable, disciplinada, sociable, optimista y bondadosa y sueña con ser doctora.

Iván es el mediano y el hombre del hogar, tiene apenas 9 añitos y es un niño con un corazón enorme, es muy noble, inteligente, sociable, empático con los demás, además es responsable y muy platicador, el rompe corazones.

Ivana de 8 años es unan pequeña muy extrovertida, sociable, le gusta mucho bailar, es muy creativa le gusta mucho la pintura, el dibujo, es muy sensible y amorosa, dramática.

De grande quiere ser bailarina profesional.

Basty Camila

Basty Camila García Chávez, tiene 11 años de edad, le encanta bailar, gimnasia, pop y telas, recomendó a los niños buscar algo que les apasione y trabajar en eso para divertirse, no estar pegados al teléfono porque eso entorpece.

Desde hace 4 años empezó a reforzar ese gusto, fue cuando sus papás la llevaron a una academia de baile e hizo un poco de ejercicio, tomó una clase de prueba y le gustó mucho, se quedó.

Bailar, estar en un escenario la hace sentirse muy feliz, ver como la gente le aplaude y sentir ese apoyo, la llena de mucha satisfacción, más con su mamá que es muy gritona y siempre le echa porras.

“En actividades como estas expresas, sacas tus sentimientos, no hay sueños que no se puedan lograr, la vida es muy bonita y hay que ser felices, es pesado porque yo voy cuatro horas diarias de lunes a sábado pero lo disfruto mucho”, comentó.

El talentoso de Josué

Josué Santiago González Mirles tiene 10 años de edad y su talento es hacer monitos de plastilina, desde que era muy pequeño empezó a crear figuras, tenía solo 4 años de edad cuando sorprendió a todos con lo que había hecho.

Es una técnica que poco a poco va mejorando, ha hecho más de 50 figuras entre monitos de Pokemón, Sonic, Gotzilla y Pocoyo, cuando su familia, sus amigos miran lo que hace se sorprenden, lo felicitan y lo motivan a continuar haciendo esto que tanto le gusta.

Actualmente está en un curso, está en el taller de modelado, donde se modelan monitos de plastilina, lo único que necesita para hacerlo es la plastilina, alambre galvanizado y una tabla de madera.

A Ivana le gusta soñar

Ivana Hernández Treviño de 8 años de edad es una pequeña parlanchina, le encanta jugar y soñar que es locutora y lo hace muy bien, de grande quiere ser locutora y dice que esto es algo que se le facilita.

Heredó el talento de sus padres, ambos comunicólogos, una locutora y un periodista, Ivana es una niña que habla, habla y habla, comentó que el único lugar donde ha tenido problemas es en su hogar, con su madre que en ocasiones le dice que ya pare de hablar, que la marea, lo comenta y sonríe.

“Yo creo que me parezco a ella, por eso hablo mucho pero no sé es algo que se me da, se me facilita, quiero ser locutora pero también cirujana”, comentó.