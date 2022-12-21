Festejan a niños de la Casa Hogar

MONCLOVA., COAH.-Una Gran sonrisa fue la que mostraron los niños de la casa Hogar Alba Moreira, quienes por parte de los miembros del patronato recibieron una bonita posada, donde disfrutaron de ricos alimentos, golosinas y sobre todo pudieron abrir los regalos que “Santa Claus” les dejó para esta navidad.

Elisa Zenaida Morales de Jamín, Presidenta del patronato mencionó que junto con Cecilia López y Pamela Garanzuay hicieron realidad este emotivo festejo para los niños que actualmente viven en la casa Hogar por diversas situaciones.

Los pequeños vivieron un día de mucha diversión, toda vez que pudieron quebrar la tradicional piñata navideña, recibieron su bolsita de dulces y pudieron comer una gran cantidad de alimentos que fueron preparados con mucho cariño para todos ellos.

Dentro de esta festividad estuvieron presentes también miembros activos de la Casa Hogar, entre las que se encuentran señora Sandra Arizpe de Kalionchiz, y Sandra Tinoco, así como la coordinadora de Casa Hogar Laura Ruiz.

1 / 5 Elisa Zenaida Morales presidenta del Patronato de Casa Hogar y Laura Ruiz coordinadora del lugar. 2 / 5 Pesonal de enfermería y guardias de Casa Hogar. 3 / 5 Miembros del patronato de Casa Hogar. 4 / 5 Entrega de regalos al personal. 5 / 5 Los niños de Cas Hogar mientras disfrutaban de su merienda. ❮❯

El personal de Casa Hogar también disfrutó de este magno evento en el que el marco perfecto de alegría y diversión lo dieron los niños, quienes vivieron una tarde muy divertida en este festejo preparado especialmente para ellos.

Es importante señalar que para este evento para los pequeños de casa hogar, se recibieron donaciones de regalos, ya que este eventos se realiza anualmente gracias al buen corazón de las colaboradoras de la casa y de quienes tiene a bien ser parte del trabajo de apoyo de este espacio creado para proteger y dar amor a los pequeños en situación de alta vulnerabilidad.

En esta posada participaron un total de 14 niños y 19 miembros del personal, quienes recibieron diversos premios y regalos como parte de la convivencia y de compartir todos los parabienes de este año.