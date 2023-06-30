Finaliza tiempo para demandar a AHMSA

Ayer fue el último día para que los acreedores y proveedores de Altos Hornos de México interpusieran la demanda de reconocimiento de adeudo, la Coparmex ayudará a los que no lo hicieron mediante una vía alterna.

Los mil 500 acreedores tuvieron 45 días para presentar documentos ante el Juzgado Civil de Primera Instancia en Monclova con el fin de estar en la lista de prioridades para que la empresa pudiera pagarles el adeudo.

Sin embargo no se tuvo tanto eco como se esperaba, pues desde un inicio los abogados que dieron asesorías a los empresarios dejaron en claro que AHMSA primero debía pagar el adeudo a instuticiones como el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y más, además de los trabajadores y al final los proveedores.

Al respecto Mario Coria Rohell presidente de la Coparmex, explicó que hace más de una semana se tenían datos de 400 acreedores que habían interpuesto la demanda contra la empresa, por lo que ayer pudieron haberse sumado hasta la mitad, es decir, alrededor de 600 a 800.

“La parte jurídica que nos está apoyando a revisar todo esto está explorando algunas posibilidades para que quienes no pudieron presentar en tiempo y forma su demanda de reconocimiento de créditos, puedan hacerlo mediante una vía alterna que aún se está explorando y que en próximos días tengamos con certeza la información”.