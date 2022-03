Finaliza vacunación para los de 19-29 años

Finalizó la jornada de vacunación de refuerzo para jóvenes de 18 a 29 años de edad en Monclova, se tuvo poca respuesta de la población y será el viernes 1 de abril cuando se apliquen dosis contra el Covid-19 en el resto de los municipios.

Las dosis se aplicaron en un periodo de seis días mediante la primera letra del apellido paterno en el gimnasio Milo Martínez, y aunque se tenía un horario amplio para la vacunación con AstraZeneca, hubo poca asistencia de los jóvenes.

Ayer se esperaba una mayor afluencia por ser el último día no se aplicaron todas las dosis, por lo que se analizará otro programa para este sector de la población mediante el Drive Thru Escolar, aunque aún no se define una fecha para la localidad.

Así mismo, en el municipio de Frontera se aplicará el viernes 1 y lunes 4 de abril en el gimnasio Rodolfo Luna, el primer día tocará de la letra A hasta la L y el segundo día, de la letra M a la Z.

En Castaños se aplicará el 5 y 6 de abril teniendo como sede el Salón de los Pensionados hasta la 1:00 de la tarde, de la A hasta la letra L y de la M a la letra Z. Y en los municipios de Abasolo, Escobedo y Candela será solamente el 5 de abril en diversos horarios.