Firman alianza para atender a abuelitos

Se formó una alianza y coordinación entre la regiduría del adulto mayor y personas con discapacidad y la delegación de la Secretaría del Bienestar en la Región Centro para estar en la misma sintonía y brindar una mejor atención a los adultos mayores que lo necesiten.

En rueda de prensa el regidor Leonardo Rodríguez y la delegada del bienestar, explicaron las razones por las que estarán coordinados, ya que las actividades de ambos están ligadas sobre todo en el tema de los programas de la Secretaría del Bienestar, además se tiene una identidad de hace muchos años con estas políticas sociales.

En temas de gestión, atención al ciudadano eso lleva a tener la relación estrecha con la delegación, además para dar trámite, orientación e información, seguimiento de gestiones, calendarios de operativos de pago, colaboración total en temas de bienestar y áreas de competencia. Eso en cuanto a lo que la regiduría le corresponde.

Por su parte la delegada, dijo que el personal que tiene no es suficiente para atender a la gente, por eso la ayuda que se tenga es muy importante, eso ayudará a llegar a más gente, a convocar para operativos de pagos que se realizan cada bimestre.

Explicó que hay gente que cobra con holograma o en mesa de atención, a veces no se enteran y no pueden cobrar una vez que el operativo se cierra no es posible pagarles porque son parte de las reglas, es lamentable como en este bimestre que se adelantó marzo abril mayo y junio 7 mil 700 pesos a los adulos mayores por la veda electoral pero a muchos no les llegó.

Aplaudió que el regidor tenga disposición para estar coordinados, dados que ambos tienen claridad en el proyecto de la cuarta transformación y lo que significa los programas que ahora son un derecho.

Dijo que tener un brazo que brinde la mano cuando haya varias actividades a la vez con los servidores de la nación, como lo es por ejemplo la vacunación, sí se necesita la ayuda.

Se sentarán a dialogar con los equipos que tienen cada uno para ver los trámites que realizan adultos mayores, como alta de auxiliar, cambio de auxiliar, corrección de datos, la cuestión de la papelería que requieren para cada situación.

Es importante mencionar que presidencia municipal, está ubicada en un lugar estratégico por lo que sería más accesible para los adultos mayores llegar a que se le atienda en este lugar y al mantener este vínculo con la delegación ayudará a atender a este flujo de personas.

El 90% de los adultos mayores que se han atendido tiene que ver con trámite ante la Secretaría del Bienestar por eso se buscó el acuerdo con la delegación