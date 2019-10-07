Frenados programas de vivienda

Sin presupuesto por la Federación desde hace tres a cuatro años, la Comisión Estatal de la Vivienda dejó de aplicar programas de ampliación y construcción de casas, sólo realiza gestoría de regularización, reconoció Sergio Villarreal Rendón, coordinador regional.

Indicó que antes construían cuartos, baños y techos como ampliación de las viviendas, pero tienen casi cuatro años que carecen de presupuesto y desde el 2007 no construyen casas, cuando antes también lo hacían.

Esto se debe a que la dependencia, que se sostiene con recurso federal y estatal, dejó de tener presupuesto operativamente y sólo realiza trámites de cobros al rezago que tienen familias de terrenos asignados hace 20 ó 30 años.

Esperarían para el próximo año obtener recursos para desarrollar los programas de ampliación de vivienda con los cuartos adicionales o techos, y construcción de viviendas en coordinación con los municipios, dado que deben buscar los terrenos viables con los municipios.

Villarreal Rendón dijo que tienen ubicados alrededor de 800 familias con adeudo al instituto, principalmente de terrenos que hace más de 20 años los adquirieron bajo algún programa de la comisión.

Los 800 terrenos son de 17 colonias como Colinas de Santiago, Elsa Hernández, Del Río, Leandro Valle, Santa Isabel, 10 de Mayo, Diana Laura, Otilio Montaño, Ampliación Las Flores, La Amistad, Oscar Flores Tapia, 5 de Abril, entre otras.

Hoy las familias pueden regularizar sus predios y obtener la liberación a un costo mínimo cuando mucho 10 mil pesos si no tienen ningún recibo que avale las mensualidades que pagaron, y, si cuentan con recibos, respetan lo que aportaron, explicó.

“Ponemos módulos en las colonias para que la gente se acerque a ofrecer una forma de pago y realmente estamos regularizando muy barato y aunque no tengan papeles basta con el comprobante de domicilio se le hace la papelería, pues sabemos que fue hace muchos años que por algún programa obtuvieron del gobierno el terreno a plazos, entonces se trata de regularizar”, comunicó.