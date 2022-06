Fuera Coahuila de la federalización del sistema de salud

Coahuila no entrará al proyecto de la federalización del sistema de salud, al menos no hasta ahora, señaló Roberto Bernal Gómez; Secretario de Salud, consideran que no es una buena opción, pero esperan resultados de otros estados que accedieron y que están en ese proceso.

En varios estados se inició pero en Coahuila no se ha hecho es a través del IMSS clínicas del primer y segundo nivel, hospitales generales pasan a formar parte de la federación, pero el secretario considera esto muy difícil, el proyecto no es factible.

"Que va a pasar con patrones y empleados que pagan sus cuotas, Coahuila no ha entrado en este proceso pero Colima, Tlaxcala Nayarit, hay buena voluntad del Insabi pero nosotros aun no, no se descarta y tampoco se ha analizado, veremos qué resultados tienen esos estados", comentó.

Dijo que el Gobierno del Estado sigue comprando el material de curación, además de medicamentos, no son más del 70%, el Estado tiene que comprar pequeñas dosis para mantener los hospitales surtidos.

UNA NUEVA OPCION.

Estuvo presente en la inauguración de Ciudad Médica de la Universidad Autónoma de Durango, el secretario de salud dijo que es una opción más para los jóvenes estudiantes, son inversiones buenas que representan fuentes de formación, el gobernador favorece este tipo de proyectos

"Es otra opción de generar médicos especialistas en Coahuila si hay médicos pero siempre hay lugar para los nuevos, la formación de nuevos médicos es bienvenida", comentó.