Fuera de peligro migrantes heridos

Fuera de peligro se encuentran los 7 migrantes nicaragüenses que ingresaron al Hospital General "Amparo Pape de Benavides", quienes seguirán bajo observación y una vez que sean dados de alta podrán seguir su camino.

Lo anterior lo informó el director del hospital, Ángel Cruz García, quien informó que los migrantes accidentados se encuentran bajo observación y deberán cumplir el periodo de observación de 72 horas.

El día de ayer se les notificó del accidente en pasada las 7:30 de la mañana recibieron tres ambulancias de Cruz Roja, que trasladaban a 7 pacientes, varones de entre 24 a 40 años de edad.

Indicó que los lesionados se encuentran fuera de peligro, no requirieron de intervención quirúrgica o uso de terapia intensiva.

Informó que dos de ellos presentaron fracturas múltiples en las extremidades, las cuáles requieren de tratamiento traumatológico, 2 más resultaron con levantamiento de cuero cabelludo, por lo que deben permanecer bajo observación a fin de evitar que presenten infecciones, y los otros tres lesionados presentan golpes y raspaduras en diferentes partes del cuerpo.

"En estos momentos están en inicio de la vigilancia médica, los siete están estables, no requirieron intervención quirúrgica y no ameritan uso de terapia intensiva, tenemos que esperar las horas correspondientes para evaluar que no existan secuelas o complicaciones del accidente".

El director del nosocomio indicó que ya se notificó al Instituto Nacional de Migración del caso, donde se informó que al momento que los pacientes sean dados de alta, podrán seguir con su camino, ya que no cometieron ningún delito, al igual que la Fiscalía solicitó que se informe cuando sean dados de alta, pero de por ningún motivo se les retuviera.