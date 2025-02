Piden regrese tesorera 280 mil pesos a escuela

Padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón se dieron cita en el plantel a fin de darle seguimiento al desvió de recursos del programa "La Escuela es Nuestra", en donde piden una rendición de cuentas del recurso que se gastó además de exigir que la tesorera reporte los 280 mil pesos que no están justificados y de los que solo ha dado trabas para no dar una explicación.

Como se dio a conocer en días pasados, la escuela recibió un recurso del Gobierno Federal, José Luis Castillo Gutiérrez director de la escuela que se encuentra en la colonia Progreso, habló del problema, señaló que el recurso no se aplicó en su totalidad y esa es la inconformidad de padres de familia.

Se aplicaron 320 mil pesos pero faltan 280 mil pesos de aplicar, en aquel entonces se formó un comité que manejó los recursos y una de las facilitadoras del Bienestar insistió en que Dariela fuera la tesorera.

La facilitadora de la escuela es Nuestra desde el día uno indicó a padres de familia que el director no intervenía en el manejo del recurso que solo era el comité quien decidirá cómo y en qué se invertirá dicho recurso, esto quedó en manos de la presidenta, la tesorera y el resto del comité, pero solamente la tesorera tenía acceso al recurso.

Pero de un día para otro, la tesorera fue a oficinas regionales de Servicios Educativos y pidió la baja de la niña, se la dieron y se cambió de escuela, el director informó a los facilitadoras del programa que la señora ya no era madre de familia del plantel y que había un recurso que no se había justificado, pero hasta el momento no se ha hecho nada.

Madres de familia mencionaron que Dariela N junto con la facilitadora, han presumido de tener amistades de la mafia a fin de que las dejen en paz de lo contrario tendrán que pedirles "el favor" y que actúen, esto para evitar que se les siga cuestionando sobre el dinero, la facilitadora fue de manera indirecta que pretendió sembrar miedo a algunas de ellas.

Por ello las madres de familia acordaron en ir a las oficinas del programa del Bienestar y pedir una reunión en la que se haga una rendición de cuentas, son los mismos padres de familia quienes irán a exigir y preguntar qué acción legal se va a realizar.

Los facilitadores son los responsables en vigilar que el recurso se aplique, se habló en múltiples ocasiones con facilitadores y con la tesorera pero siempre puesto excusas para no acudir, que andaba fuera de la ciudad, que no podía y otras excusas.

Cuando la presidenta del Comité empezó a ver irregularidades en el manejo de este recurso lo reportó ante las facilitadoras del programa, pero no se actuó.

Otra de las madres de familia fue agredida por la tesorera, fue a buscarla hasta su domicilio y la atacó, por un problema entre sus niñas, pero fue a raíz de esto que la tesorera sacó a su niña del plantel, llevándose también los 280 mil pesos del programa del Gobierno Federal.

El plantel está en buenas condiciones, el director explicó que a través de los años se han solucionado muchas situaciones, se tienen buena infraestructura, instalación eléctrica buena, agua suficiente, hay climas, se tienen las condiciones óptimas pero es importante justificar para más adelante seguir gestionando recurso de este programa.