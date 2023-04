Fueron robados cuadros históricos en Monclova, están valuados en 100 mil pesos

Roban cuadros históricos de Monclova valuados en 100 mil pesos, el pintos Jesús Guajardo busca recuperarlos ya que además del valor sentimental, representan una importante parte de la historia de la localidad.

El pintor Jesús Guajardo de los Santos informo que el pasado viernes 21 de abril unos ladrones ingresaron por la parte trasera del negocio familiar ubicado en la calle Hidalgo, la talabartería, con el fin de llevarse cableado eléctrico debido a la crisis económica que hay en la región centro.

"Los sujetos pudieron llevarse el cableado al forzar una puerta de lámina, pero también se llevaron 5 lienzos de los 10 que habían grapados a la pared, los desgraparon y se los llevaron. Yo los hice en los años 1987 y 1988 que pinté en Nueva York, son de gran valor como obra"

Comentó que cada una tiene su título tienen un valor aproximado de 15 a 20 mil pesos, además de formar parte del patrimonio cultural y dijo que él ha participado en murales y más obras de Monclova, como el que está en la Presidencia de Monclova, en el escudo, en la fuente y en la parroquia.

"Si los ve o se las ofrecen en venta por alguna pulga, hay les encargo el reporte ya que mis obras son patrimonio cultural de los monclovenses. Más que todo me interesa recuperarlo por su historia, no me interesan las cuestiones penales".

Los lienzos que se buscan llevan por título "Murmullos del Camposanto", "Luna Llena", "Como perros y gatos", "Vecinas con Luna" y uno más "Sin título"